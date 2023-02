TSE encontra 18 irregularidades na campanha eleitoral de Bolsonaro

Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontaram 18 irregularidades na campanha eleitoral da chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), junto ao candidato a vice Braga Netto, nas eleições presidenciais de 2022.

De acordo com o Metrópoles, a investigação foi levantada após uma gráfica acusar a campanha de Bolsonaro de uma dívida omitida.

A Gráfica Impactus, com sede em Goiás, comprovou o gasto de quase R$ 54 mil da campanha, realizado no dia 28 de outubro de 2022, para a contratação de adesivos microperfurados. A empresa aponta que o valor não foi pago, além do gasto não ter sido declarado à Justiça Eleitoral.

O fato compõe algumas das irregularidades encontradas na campanha do ex-presidente. Entre as pendências, estão R$ 682 mil de despesas não comprovadas, R$ 229 mil de doações feitas por pessoas e empresas proibidas por lei, além da não comprovação de transferência de uma sobra no valor de R$ 12 milhões ao Partido Liberal (PL), legenda do ex-mandatário.

No dia 19 de dezembro, o ministro Raul Araújo, relator do caso, cobrou mais explicações da chapa Bolsonaro/Braga Netto, que nega as acusações. Caso a irregularidade seja constatada, Bolsonaro não poderá se candidatar novamente até 2026 e pode ser investigado por abuso de poder econômico.

