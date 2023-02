Sarto diz que projeto do PDT foi "derrotado nas urnas" e defende boa relação com Elmano

Ao ser indagado sobre a relação com o governador Elmano e se faria, de alguma forma, oposição ao gestor estadual, Sarto sinalizou que sua primeira posição será de "defesa do interesse do fortalezense"

O prefeito José Sarto (PDT) comentou as recentes derrotas eleitorais do seu partido, em âmbito nacional e estadual, e sinalizou intenção de garantir uma boa relação institucional tanto com o Legislativo municipal quanto com o governador Elmano de Freitas (PT).



Questionado sobre como pretende organizar sua base na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e sobre a relação entre os partidos, de olho nas eleições municipais de 2024, Sarto disse que a ideia é construir uma "pactuação". PT e PDT romperam em âmbito estadual no ano passado.

“A ideia é estabelecer essa parceria, fortalecer o PDT. Temos um projeto nacional que foi derrotado nas urnas, um projeto estadual que também foi derrotado nas urnas. O PT ganhou a eleição. O que nós temos que fazer, da minha parte, é preservar a relação institucional. Eu, aqui, não sou do PDT, sou prefeito da cidade. A minha função é governar para todos”, pontuou o prefeito.

Ao ser indagado especificamente sobre a relação com o governador Elmano e se faria, de alguma forma, oposição ao gestor estadual, Sarto foi cauteloso e sinalizou que sua primeira posição será de “defesa do interesse do fortalezense”.

“Não posso, partidariamente, agir por ser do PDT. Meu vice-prefeito é do PSB, tenho vereadores da base de outros partidos. É preservar a relação institucional, até porque é o que nos é imposto. A democracia é isso. Vencedores, perdedores; perdedores hoje se tornam vencedores amanhã”, declarou em coletiva de imprensa na CMFor.



Nesta quarta-feira, 1°, professores e outras categorias de servidores da rede municipal se manifestaram na CMFor. No caso dos docentes, eles protestam contra a proposta de reajuste do piso salarial anunciada pela Prefeitura de Fortaleza.





