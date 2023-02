Pacheco: 'Há encaminhamento que a CCJ fique com o União Brasil'

O presidente reeleito do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou há pouco que há um encaminhamento para o União Brasil controlar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o colegiado mais importante da Casa. A tendência é que o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se mantenha à frente da CCJ.

"Vamos exercitar a democracia e dentro do diálogo buscarmos ter espaços para todos", afirmou o presidente do Senado em entrevista coletiva, que prometeu não fomentar espírito de revanchismo com eleitores de Rogério Marinho (PL-RN), derrotado na disputa pelo comando do Congresso. Ainda assim, Pacheco disse que "uma realidade se apresenta" para a distribuição de cargos a quem o apoiou.

Em entrevista coletiva, Pacheco defendeu ainda a retomada do Conselho de Ética no Senado. "É imprescindível".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags