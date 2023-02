Começa sessão do plenário para eleger presidente da Câmara e Mesa Diretora

Começou, nesta quarta-feira, 1º, a sessão no plenário da Câmara para eleger o presidente da Casa e a Mesa Diretora nos próximos dois anos. A tendência é que Arthur Lira (PP-AL) seja reeleito, numa disputa contra Chico Alencar (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo). Mais cedo, os 513 deputados federais eleitos em outubro tomaram posse. Os parlamentares também realizaram uma reunião para discutir a distribuição de cargos. O deputado Átila Lins (PSD-AM) preside a sessão.

Na nova legislatura, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, terá a maior bancada, com 99 parlamentares, o que representa um desafio para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A federação formada por PT, PCdoB e PV, por sua vez, contará com 80 assentos.

Na sequência, as maiores bancadas serão as do União Brasil (59), PP (47), MDB (42), PSD (42) e Republicanos (40). As principais legendas da Câmara se uniram numa espécie de frente ampla para reeleger Lira.

O Republicanos deve ficar com a 1ª Vice-Presidência, com o deputado Marcos Pereira (SP), o PL deve ocupar a 2ª Vice-Presidência, com Sóstenes Cavalcante (RJ), o União Brasil deve levar a 1ª Secretaria, com Luciano Bivar (PE), e o PT deve ocupar a 2ª Secretaria, com Rosário. A 3ª Secretaria ficará com o deputado Júlio César (PSD-PI) e a 4ª, com o deputado Lucio Mosquini (MDB-RO).

