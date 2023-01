TJCE empossa nesta terça-feira novo presidente do judiciário

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) empossa nesta terça-feira, 31, a nova gestão da desembargadores que ficarão à frente do judiciário. O desembargador Abelardo Benevides Moraes será o novo presidente, substituindo a decana Maria Nailde Pinheiro Nogueira, atual gestora. O magistrado era vice-presidente da Corte e foi candidato único.

Heráclito Vieira de Sousa Neto e Maria Edna Martins assumirão, respectivamente, como vice-presidente e corregedora-geral da Justiça. Os gestores foram eleitos em outubro de 2022 e seguirão nas funções até janeiro de 2025. Ao todo, 49 desembargadores votaram, na época. Os desembargadores Abelardo Benevides Moraes, Heráclito Vieira e Edna Martins receberam, respectivamente, 48 votos, 49 e 45



A solenidade ocorrerá na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE), no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, às 16 horas. A Presidência do TJCE é responsável pela administração do tribunal. O presidente é um desembargador eleito pelo Tribunal Pleno, a cada dois anos, e tem suas competências jurisdicionais e administrativas definidas pelo Regimento Interno do TJCE.

Serviço

Cerimônia de posse dos novos dirigentes do TJCE

Data: 31/01/2023

Horário: 16 horas

Local: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE)