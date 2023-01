Governadora do DF critica criação da Guarda Nacional, anunciada pelo governo Lula

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou, nesta sexta-feira, 27, ser contrária à criação de uma Guarda Nacional. A ideia tem sido avaliada pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Nós não concordamos com a criação dessa guarda. É mais uma força de segurança para ser administrada aqui pelo governo do Distrito Federal, mesmo que seja em parceria com o governo federal. A nossa Polícia Militar dá conta, sim", afirmou Leão.

"O que faltou no dia 8 de janeiro realmente foi um comando. A Polícia Militar nunca faltou em todas as manifestações que teve aqui. Então, nós não concordamos com a criação dessa guarda", completou a governado.

A criação da Guarda Nacional foi apresentada ao presidente da República nesta quinta, 26, pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, como resposta aos ataques às sedes do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, em 8 de janeiro.

A proposta planeja ampliar a segurança dos prédios públicos instalados na capital federal e evitar novos ataques. Como a iniciativa altera a legislação, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Dessa forma, Lula vai avaliar as sugestões e decidir o eventual envio do pacote aos congressistas. A Câmara dos Deputados e o Senado retomam as atividades apenas em 1º de fevereiro.

