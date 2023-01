Ministros do TSE veem "ambiente" para julgar inelegibilidade de Bolsonaro até abril, diz colunista

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avaliam que existe "ambiente" para julgar ação que pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda no primeiro semestre deste ano, entre março e abril. Há uma pressa para o julgamento, porque, em maio, Ricardo Lewandowski vai se aposentar e que pode herdar a vaga é tido como aliado de Bolsonaro.

Em apuração feita colunista Andreia Sadi, é apontado que circula a avaliação de que, diante da gravidade dos acontecimentos de 8 de janeiro, o julgamento virou prioridade. Existem diversas ações contra Bolsonaro na Corte, 16 em algum estágio de trâmite, das quais pelo menos sete já foram admitidas.

As fontes ouvidas pelas jornalista afirmam que a mais avançada é a que trata da reunião de Bolsonaro com embaixadores no Palácio da Alvorada, quando houve ameças contra o sistema eleitoral com ataques às urnas. Ajuizada pelo PDT, a ação aponta suposta prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Com a aposentadoria de Lewandowski, Nunes Marques deve assumir em seu lugar no TSE. Ele foi indicado por Bolsonaro e é tido como aliado. Caso a ação ainda trâmite, o ministro poderia pedir vista e adiar o julgamento.

