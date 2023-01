Exército antecipa saída de comandante do Batalhão da Guarda Presidencial e define substituto

O comando do Exército antecipou, nesta terça-feira, 24, a saída do coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora do comando do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP).

Fernandes é investigado por omissão durante a atuação dos agentes de segurança ao conter os atos do dia 8 de janeiro. Em um vídeo, o coronel aparece discutindo com um agente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) enquanto os extremistas invadiam as sedes dos Três Poderes.

O ministro da Defesa José Múcio afirmou que entregou o vídeo para investigação e garantiu a condenação do coronel, caso confirmada a negligência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Esse próprio vídeo eu entreguei, porque mandaram para mim, e está sendo investigado. A minha preocupação, e a do presidente também, é que nós não partamos para punir quem não merece, mas punir quem merece. Se for provado, ele será condenado”, declarou.



De acordo com informações do Globonews, o cargo no BGP será assumido pelo tenente-coronel Nélio Moura Bertolino. Já Fernandes assumirá função no Estado-Maior do Comando Militar do Planalto.

O Batalhão da Guarda Presidencial tem a proteção das sedes do Governo Federal como uma das principais atribuições.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a mencionar, publicamente, o sentimento de desconfiança com os agentes de segurança. Na última semana, o Governo Federal exonerou militares das funções de segurança da Presidência da República.

O petista também criticou a atuação dos militares e pontuou a facilidade com que os terroristas invadiram os prédios dos Três Poderes.

Sobre o assunto Exército: Múcio cita desconfiança de Lula e diz que troca no comando foi acertada

Houve "fratura de confiança" após ataques em Brasília, diz Múcio sobre troca no Exército

Governo Lula dispensa mais 14 militares de cargos na Presidência

Maioria dos militares exonerados pelo Planalto tem baixa patente

Tags