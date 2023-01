Sarto visitará o MEC, comandado por Camilo e Izolda, durante viagem a Brasília

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse que visitará alguns ministérios durante visita a Brasília, na semana que vem. Dentre as pastas pelas quais o pedetista deve passar está o Ministério da Educação (MEC), comandado pelo ministro Camilo Santana (PT) e pela secretária executiva Izolda Cela (sem partido), ambos ex-governadores do Ceará.

Caso se confirme, será a primeira visita desde que Camilo e Izolda assumiram os principais cargos da pasta de Educação na esfera federal. Nesta segunda-feira, 24, Sarto comentou o reajuste do piso dos professores, anunciado recentemente pelo MEC no valor de 14,95%, e disse que a administração de Fortaleza já estuda o tema e seus eventuais impactos financeiros.

O prefeito disse que pretende visitar ministérios e discutir o assunto. "O impacto não é só na questão da educação. Temos impacto de 7% na previdência e no IPM (Instituto de Previdência do Município)". Após a coletiva, ele confirmou ao O POVO que o MEC está entre as pastas que pretende visitar. “Claro”, afirmou ao ser questionado sobre se havia previsão de visita ao MEC.

No Ceará, Sarto, Camilo e Izolda faziam parte de um mesmo grupo político que envolvia atores do PT e do PDT. No entanto, a aliança foi rompida durante o último pleito após divergências no processo de escolha do candidato ao governo.

Próximo ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), Sarto apoiou o antecessor, que concorreu ao cargo de governador pela sigla. Izolda, governadora à época devido à desincompatibilização de Camilo, acabou não sendo escolhida pelo próprio partido para disputar a reeleição. A disputa gerou mal-estar e culminou na desfiliação da então gestora e no rompimento entre os partidos.

