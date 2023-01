PF realiza busca na casa de golpista que destruiu relógio histórico no Planalto

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira, 24, buscas na casa do homem responsável por destruir o relógio Balthazar Martinot durante os ataques golpistas de 8 de Janeiro na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal.

O homem, identificado como Antônio Cláudio Alves Ferreira (30), foi detido ontem em Uberlândia (MG) por agentes da Polícia Federal de Goiás e será transferido para Brasília ainda hoje. De acordo com os policiais, a operação apreendeu um veículo, um celular e um caderno contendo anotações.

A PF ainda não informou as circunstâncias da prisão, que foi determinada pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes.



O golpista foi filmado por câmeras do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Sede dos Três Poderes em Brasília. As imagens mostram o momento exato em que o homem derruba o relógio. A peça, considerada rara, foi trazida ao Brasil por Dom João 6°, em 1808 e foi desenhada por André-Charles Boulle e fabricada pelo relojoeiro francês Balthazar Martinot no fim do século 18.

A Polícia Civil de Goiás confirmou a identidade de Ferreira no último domingo, quando o morador da cidade de Catalão (250 km de Goiânia) passou a ser considerado foragido. Ferreira possui dois processos na Justiça: ameaça, em 2014, e tráfico de drogas, em 2017. No entanto, a PF de Goiás afirmou que os casos estão arquivados, pois Antônio Ferreira já cumpriu as sentenças.

