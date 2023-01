Depoimento de Anderson Torres é adiado e remarcado para fevereiro

O depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, esperado para ocorrer nesta segunda-feira, 23, foi suspenso pela Justiça.

Essa é a segunda tentativa em ouvir o ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última quarta-feira, 18, policiais federais foram ao 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará, onde o ex-secretário está detido, porém Torres escolheu ficar em silêncio e não respondeu os agentes.

O silêncio de Torres foi orientado pelos advogados com a justificativa de falta de acesso aos atos processuais. A defesa solicitou a remarcação do depoimento para esta segunda, 23.

No entanto, a nova data não foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que remarcou a realização do depoimento para o dia 2 de fevereiro.

Torres está detido no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Guará, Distrito Federal. O ex-secretário foi exonerado do cargo e preso, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, por negligência e omissão dos agentes de segurança ao conter a invasão dos extremistas às sedes dos Três Poderes, realizada no dia 8 de janeiro.

Durante investigação sobre a atuação do ex-secretário distrital, a Polícia Federal encontrou uma minuta de decreto golpista, destinada ao ex-presidente Bolsonaro, que sugeria a instauração de Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e solicitava a revisão do resultado das eleições de 2022.

