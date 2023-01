Atos golpistas: Canal do Ministério da Justiça já recebeu 100 mil denúncias

O canal criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para receber informações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro - quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes - já recebeu 100 mil denúncias. A pasta criou um e-mail específico para receber dados sobre radicais no dia seguinte ao caos registrado em Brasília. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Federal também criaram canais de denúncias.

As informações que chegam ao Ministério da Justiça sobre os atos golpistas são analisadas pela Secretaria de Acesso à Justiça, chefiada por Marivaldo Pereira. Segundo ele, o foco principal da equipe é, a partir dos dados remetidos ao Ministério, identificar tanto os depredadores que ainda não foram presos, como os organizadores e financiadores da ofensiva bolsonarista que deixou um rastro de destruição em Brasília. Os dados dos denunciantes e as informações repassadas são sigilosos.

Os atos golpistas do dia 8 de janeiro são investigados em quatro inquéritos abertos por ordem do Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. São investigados executores, financiadores e autores intelectuais da ofensiva violenta, além de autoridades públicas sob suspeita de omissão e conivência. O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por suposta incitação aos atos antidemocráticos.

Com relação aos presos por participação na ofensiva golpista, o ministro Alexandre de Moraes converteu em preventiva - sem data para terminar - a prisão em flagrante de 942 radicais. Outros 464 investigados obtiveram liberdade provisória, mas terão de seguir uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

