PF faz busca e apreensão na casa de Ibaneis Rocha e de ex-secretário de segurança

A ação também é realizada na residência do ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira

A Polícia Federal realiza na tarde desta sexta-feira, 20, busca e apreensão na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). O emedebista foi afastado do cargo no dia 8 de janeiro, por 90 dias, após a invasão e depredação da sedes dos Três Poderes. A ação também é realizada na residência do ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags