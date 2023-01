Lula sanciona nesta sexta projeto que reconhece agentes comunitários como profissionais da saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionará nesta sexta-feira, 20, o projeto de lei (PL) que insere os Agentes Comunitários da Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE) na classe de profissionais da saúde. O reconhecimento profissional era uma reivindicação antiga das categorias.

O objetivo do projeto, que é de autoria do deputado federal Afonso Florence (PT-BA), é permitir a acumulação de cargo, remuneração e atividade, caso haja compatibilidade de horários. O acúmulo remunerado de cargos somente é permitido aos profissionais da saúde regulamentados.

O texto justifica que o projeto visa extinguir “os questionamentos que remanescem em Estados e Municípios sobre a atuação profissional” desempenhada pelos agentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas redes sociais, o deputado federal e líder do governo na Câmara José Guimarães (PT) anunciou que o presidente irá sancionar o projeto.

“Nesta sexta-feira, o presidente Lula sancionará o PL 1802/19, que reconhece o agente comunitário de saúde e aqueles que combatem as endemias como trabalhadores da saúde pública do sistema SUS nacional. Uma importante vitória. É a regulamentação de uma profissão que vocês, profissionais da saúde, lutavam tanto a tantos anos. E essa vitória nós temos que comemorar”, afirmou.

Além da cerimônia para a sanção do PL, a agenda oficial do presidente também conta com reunião entre Lula, os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa José Múcio.

Sobre o assunto Lula inicia reunião com comandantes das Forças Armadas

Lula leva presidente da Fiesp para encontro com militares

Lula se reunirá com Joe Biden em 10 de fevereiro em Washington

Lula diz a reitores que educação vai sair do obscurantismo

Tags