Felipe Neto compara Renan Bolsonaro a "rato" e filho do ex-presidente reage

O influenciador digital Felipe Neto usou a edição do BBB 23 (Globo) para provocar Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um vídeo publicado no Twitter, o youtuber brinca que os participantes do reality show estão com inveja do cabelo de Christian e cita outras pessoas que apostam no penteado.

Em seu perfil no Twitter, Felipe Neto postou vídeo em que fala que "metade" dos participantes do reality querem indicar Christian para o paredão porque sentem "inveja" do topete dele. Ele compara o penteado de Christian com o mesmo usado por Robbie Rotten, vilão da animação Lazy Town, mas acaba colocando uma foto de Renan Bolsonaro.

"Mais da metade da casa esta pensando em votar no Christian. Como telespectador estou indignado. Preciso sair na defesa desse homem. Porque todo mundo sabe, o Brasil está unido com você Christian. Todos sabem que isso é inveja é recalque do topete. Inclusive o mundo inteiro já está se unindo para fazer o topete invejável", diz Neto.

Em seguida, aparece a imagem de Robbie Rotten. Então o youtuber diz que tem bolsonarista usando o topete, mas aparece a imagem de um rato. Por fim, ele destaca que "tem até rato usando o topete", mas aparece a foto de Renan Bolsonaro. "Ih, acho que confundi as imagens", ironizou.

Renan Bolsonaro rebateu a provocação: “Esse Felipe Neto não aguenta dois minutos na mão. Pincher que só late atrás da grade ou de baixo da saia da mãe. Na rua, só anda com um rabo no meio das pernas. Se der um grito corre que nunca mais para”, disse.

