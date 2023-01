Foto de Lula em capa da Folha gera polêmica nas redes sociais; entenda

A capa do jornal Folha de S. Paulo desta quinta-feira, 19, causou polêmica nas redes sociais e instigou uma série de debates ao mostrar o presidente Lula (PT) atrás de um vidro trincado. A escolha da imagem causou uma comoção na internet em diferentes setores, tanto políticos quanto sociais.

A manchete da Folha é sobre a presença militar no Planalto. "No foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde". Na foto, o presidente Lula está sorrindo atrás de um vidro avariado, quebrado em um padrão que parece um tiro. Na legenda está escrito "foto feita com múltipla exposição mostra Lula ajeitando gravata e vidro avariado em ataque".

A fotografia se trata de uma "múltipla exposição", nesse caso, dupla. A fotomontagem foi criada pela fotojornalista Gabriela Biló, com duas imagens diferentes, que foram postas juntas para formar uma só. É uma sobreposição, ou seja, uma imagem sobre outra criando uma terceira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse caso, uma foto de Lula ajeitando a gravata se juntou com outra do vidro do Palácio do Planalto trincado após os atos terroristas do último dia 8 de janeiro. Diversas personalidades se posicionaram sobre a capa:

Que capa é esta @folha ?

Fotomontagem é a premissa para uma fake news. Que péssimo momento para um jornal tentar ser “criativo”. pic.twitter.com/iKxdUvPqxN — Rodrigo França (@franca_rodrigo) January 19, 2023

Não da pra acreditar nessa capa da Folha. — apoia.se/leandrodemori (@demori) January 19, 2023

Técnica de "múltipla exposição de imagens", na capa da @folha. Um eufemismo, em tempos de pós-verdade, para definir a manipulação da informação. Isso não é jornalismo. Isso é uma perversa adulteração da realidade. No caso, perigosíssima, pela gravidade da atual situação do país. pic.twitter.com/fD5AGFzYOa — Lira Neto (@lira_arte) January 19, 2023

A repercussão fez com que até a autora da foto se pronunciasse. Nas redes sociais, Gabriela Biló afirmou que "previa" os comentários sobre a foto e justificou a imagem.

"Como eu já previa, o hate veio forte com essa foto do Lula:

- na foto tem quem veja morte, tem quem veja resistência, só um trincado, tem quem veja um sorriso atrás, o Lula arrumando a gravata. Não vou dizer o que vc tem que ver.

- fotojornalismo não é feito pra agradar

Minhas fotos são o espelho do meu olhar. Essa só é a forma como eu vejo o mundo. Você pode ter o seu olhar, discordar do meu, tudo bem, o mundo é plural.

Sendo assim, vou ignorar absurdos como "apaga isso", entre outros hates, especialmente depois do dia 08/01."

Como eu já previa, o hate veio forte com essa foto do Lula:

- na foto tem quem veja morte, tem quem veja resistência, só um trincado, tem quem veja um sorriso atrás, o Lula arrumando a gravata. Não vou dizer o que vc tem que ver.

- fotojornalismo não é feito pra agradar (+) — Gabriela Biló (@gabrielabilo1) January 18, 2023

Tags