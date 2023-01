Camilo critica gestão da educação na gestão Bolsonaro: "Impressionado com o desmonte"

O petista esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante reunião com reitores de universidades e de institutos federais.

O ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, voltou a afirmar que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro promoveu um "desmonte" na educação pública no Brasil. O petista esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante reunião com reitores de universidades e de institutos federais.

O ministro iniciou seu pronunciamento avaliando ter notado um "simbolismo muito forte" do encontro com reitores. "O MEC está de portas abertas para o diálogo, para união, para a reconstrução, porque houve um desmonte. Nós estamos aí na terceira semana tomando pé, mas estou impressionado com o desmonte que fizeram com a educação pública do país, com o desrespeito, com a quebra do pacto federativo entre estados, municípios e união", disse Camilo.



O petista citou uma série de críticas à antiga gestão do Palácio do Planalto, como "corte de orçamento, falta de diálogo e desrespeito da autonomia das universidades". Nós compreendemos que nenhum país, que nenhum estado e nenhuma nação cresce e se desenvolve, gera justiça social sem investir na educação, sem investir em ciência e tecnologia, isso galante soberania para um país".

O titular do MEC lembrou do papel da pesquisa na pandemia da Covid-19. "O maior exemplo disso foi durante a pandemia, onde a ciência e tecnologia garantiu a vacina das pessoas, que ajudaram salvar vidas neste planeta. Portanto, este é um governo que vai retomar a valorização e respeito pelo ensino superior nesse país", afirmou o ministro.



Na terça-feira, 17, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), uma das principais fontes de recursos de fomento ao setor.



