Silveira se reuniu com Dino e PF para discutir vandalismo a torres de transmissão

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu nesta segunda-feira, 16, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para discutir ações de combate aos atos de vandalismo a torres de transmissão de energia registrados nos últimos dias. Entre as ações em análise, segundo a pasta, está a participação de forma integrada de agentes de segurança estadual e federal, com o reforço do patrulhamento em áreas estratégicas e o reforço do monitoramento das linhas de transmissão com o uso de novas tecnologias, como câmeras e drones.

Em nota, o MME informou que a iniciativa da reunião partiu da pasta, com objetivo de evitar novos casos e assegurar o suprimento energético no País.

Uma nova reunião sobre o tema está prevista para ser realizada nesta terça-feira, 17, com representantes do setor elétrico, da Abrate, da Aneel e do ONS para a determinação de medidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro Alexandre Silveira afirmou que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participarão do encontro.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), até o momento foram registradas sete ocorrências de atos contra as instalações de transmissão.

No total, quatro torres foram derrubadas em Rondônia e no Paraná. Também foram registradas atos de vandalismo, sem quedas de torres, em São Paulo e no Paraná. A situação vem sendo monitorada por um gabinete de acompanhamento conjunto desde a última semana. A agência ressaltou que as ocorrências não causaram interrupção do fornecimento de transmissão de energia e que as empresas estão atuando nos dados detectados.

O MME informou que encaminhou ofícios para os governos de São Paulo, Rondônia e do Paraná para adoção de medidas preventivas e investigativas.

Em nota, o ministro afirmou que o governo irá agir com o rigor da lei, punir e cobrar o ressarcimento dos vândalos. "O MME também enviou ofício para as maiores transmissoras e para a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (ABRATE) para efetuarem medidas preventivas de inspeção e de reforço na segurança das instalações, inclusive de monitoramento eletrônico, e para adotarem planos de contingência para restabelecimento célere dos equipamentos danificados."

Tags