Bolsonaro diz estar bem em primeira aparição após deixar hospital nos EUA

Cinco dias após sair do hospital onde esteve internado devido a dores abdominais, Jair Bolsonaro disse neste domingo, 15, estar bem, durante encontro com apoiadores nos Estados Unidos. O ex-presidente está em Orlando, onde passa férias com a família.

A saudação de brasileiros com o político aconteceu na manhã de hoje. Na ocasião, Bolsonaro tirou fotos com o público e recebeu mensagens de apoio das pessoas.

Esta foi a primeira vez que Jair se pronunciou em público em cinco dias, desde que deixou o hospital no dia 10 de janeiro. Segundo ele, por causa da facada que levou durante a corrida presidencial de 2018, perdeu parte do intestino e “algumas curvas ficaram apertadas”.

No vídeo, após fazer essa descrição sobre sua saúde, alguns apoiadores riram e outros se disseram emocionados com a presença do ex-presidente. Uma pessoa o abraça neste momento e ela posa com crianças para fotos. As imagens do vídeo foram feitas à noite, sem iluminação de apoio.

Apoio dos bolsonaristas

A permanência de Bolsonaro em solo americano tem causado movimentação frenética no condomínio em que o ex-presidente está hospedado em Orlando. A presença de apoiadores vestidos de verde e amarelo chama atenção de estrangeiros que procuraram o local para passar férias com a família.

Os apoiadores do ex-presidente costumam aparecer todos os dias no local por volta das 8h da manhã e segue até as 12h. Em seguida eles retornam às 16h e ficam até o anoitecer.

Não há ainda certeza de quando Bolsonaro volte ao Brasil. Na última sexta-feira, 13, a Procuradoria Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que inclua o ex-presidente como investigado pelos atentados terroristas e antidemocráticos acontecidos no Distrito Federal no último dia 8 de janeiro. A condição de investigado poderá acelerar seu retorno ao País.