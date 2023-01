Saiba quem é o jornalista do SBT demitido após defender atos terroristas e atacar STF 

O comentarista político foi demitido da afiliada do SBT em Santa Catarina nesta quinta-feira, 12, após comentários sobre os atos antidemocráticos no Distrito Federal

O comentarista político Cláudio Prisco Paraíso foi demitido da afiliada do SBT em Santa Catarina nesta quinta-feira, 12, após comentários sobre os atos antidemocráticos no Distrito Federal realizados no último domingo, 8. O jornalista afirmou que os detidos estão sofrendo maus tratos no ginásio da Polícia Federal e que tiveram “seus direitos humanos violados”.

“Esses são os terroristas, segundo o governo, Polícia Federal e tantos outros. Mil e duzentos, que estavam acampados diante do Quartel-General do Exército em Brasília, que foram presos, e que só hoje, depois de mais de 24 horas, sem banheiro, no calor, comida e bebida só receberam depois de 12 horas”, iniciou.

Prisco afirmou que "quem está em presídio foi muito mais bem tratado e respeitado do que eles". Ele aproveitou para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem se referiu como tirano. "Calhordice, canalhice, calhordice, canalhice e cretinice… É assim que se pode definir o comportamento deste tirano", disse Cláudio, que chamou o ministro de "reencarnação do capeta".

Em nota, o Sistema Catarinense de Comunicações (SCC) afirmou que as declarações do comentarista não refletem necessariamente a opinião da emissora. O canal defendeu que a imprensa tem o dever de ter quadro diversificado com profissionais das mais variadas opiniões e posições políticas e, assim, os comentários são responsabilidade deles.

"Informamos que nosso propósito é fazer comunicação com paixão e por missão de vida, informando com credibilidade e contribuindo para uma sociedade melhor", destacou a emissora.

