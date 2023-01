PGR pede investigação sobre Bolsonaro por atos terroristas

STF investiga quem teria financiado ou incentivado os atos golpistas do domingo, 8

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira, 13, a inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito que apura a instigação e autoria intelectual dos atos golpistas que resultaram em episódios de vandalismo e violência em Brasília no último domingo, 8.

Assinada por membros do Ministério Público Federal (MPF), a representação sugere que, ao postar vídeo no dia 10 de janeiro, questionando a regularidade das eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro teria feito incitação pública à prática de crime. A postagem foi apagada após a veiculação, no dia 11 de janeiro.

O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirma que, ainda que a postagem tenha sido feita após os episódios de violência e vandalismo, as condutas apontadas devem ser investigadas.

“Não se nega a existência de conexão probatória entre os fatos contidos na representação e o objeto deste inquérito, mais amplo em extensão. Por tal motivo, justifica-se a apuração global dos atos praticados antes e depois de 8 de janeiro de 2023 pelo representado”, afirma em comunicado do MPF.

O subprocurador solicita que seja expedida ordem imediata ao provedor de aplicação Meta, para preservação do vídeo postado e apagado no perfil do ex-presidente na rede social Facebook.

