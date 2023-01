Moraes: interventor federal no DF deverá explicar conduta de agentes de segurança

O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, deverá explicar a conduta dos agentes de segurança no DF nos atos golpistas do último domingo, 8.

A determinação, do ministro do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atende a um pedido da Procuradoria-Geral da União. Na mesma decisão, Moraes mandou investigar a conduta do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o ex-secretário da Segurança Pública do DF, Anderson Torres.

Alexandre de Moraes ainda aceitou pedido da PGR para determinar que a Polícia Federal apresente, em dez dias, relatório parcial das provas já coletadas, identificando agentes públicos que podem ter sido coniventes com os atos golpistas.

