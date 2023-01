Idosa bolsonarista que viralizou "quebrando tudo" em Brasília já foi condenada por tráfico

A idosa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, 67 anos, conhecida como “dona Fátima” e um dos personagens dos vídeos virais dos invasores dos Três Poderes no último domingo, 8, possui um passado conturbado com a Justiça.

Souza possui registro de condenação por tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade na porta da sua residência, no município de Tubarão (SC), e denúncias por falsificação de documentos e estelionato. A informação foi publicamente primeiramente pelo portal Extra Classe.

"Em campana realizada muito próxima ao imóvel da ré, foi possível observá-la apurando a existência de policiais na região, negociando entorpecentes com usuários, indicando locais em que estes poderiam adquirir outras espécies de entorpecentes e utilizando os serviços de um adolescente para realizar a entrega do crack aos consumidores da droga", diz trecho de depoimento dos policiais no caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A bolsonarista foi condenada a mais de 4 anos de prisão em regime semiaberto. Após recorrer, a pena foi diminuída para 3 anos e 10 meses, com restrições de direitos e prestação de serviços à comunidade.

No processo, segundo informações do portal Uol, Fátima argumentou que usuários de droga "invadiam" sua casa e deixavam entorpecentes no local, porque ela realiza o aluguel de quartos como atividade para renda. Porém, os policiais viram a senhora agir ativamente na ação.

Para influenciadores bolsonaristas, ela poderia ter sido presa de forma arbitrária por estar presente em Brasília durante o caos promovido por terroristas no último domingo. No entanto, ela não está na lista divulgada das detidas que seguiram para a penitenciária conhecida como Colmeia.