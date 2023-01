Dino: Torres deve se entregar à PF até segunda; caso contrário, será extraditado

O ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino (PSB), aguardará até a segunda-feira, 16, para que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, se entregue à Polícia Federal. Caso não faça, o Governo irá entrar com o processo de extradição.

"Vamos aguardar até a segunda-feira que a apresentação [de Torres à PF] ocorra. Caso a apresentação não se confirme, por intermédio dos mecanismos internacionais, vamos deflagrar na próxima semana os procedimentos voltados à extradição, uma vez que há ordem de prisão", declarou Dino em evento nesta sexta-feira, 13.

A prisão de Torres foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Logo após a decisão ser anunciada, Torres informou, pelas redes sociais, que se entregaria. No entanto, ele ainda está nos Estados Unidos, em férias com a família. Existe a expectativa de que ele chegue ao Brasil neste sábado, 14.

No mesmo dia em que o pedido foi expedido, a casa de Torres foi revistada por agentes da PF. Após a revista, policiais encontraram num armário na casa dele um rascunho de um decreto para mudar o resultado da eleição, conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo. Torres disse que a minuta estava fora de contexto e que seria triturada.

