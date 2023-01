"Acabou a brincadeira": PM dá rasteira e algema golpista; veja momento

Membros do Batalhão de Choque (Bope) foram filmados enquadrando extremistas no segundo andar do Palácio do Planalto, durante a contenção ao ataque terrorista bolsonarista ocorrido no domingo, 8. No registro, um policial militar deu uma rasteira para imobilizar uma extremista.

“Senta! Senta todo mundo! Senta!”, afirmou um membro da tropa. Após a ordem, os golpistas começaram a se sentar. Quando alguns radicais tentaram conversar, os membros da PMDF disseram: “Cala a boca! Cala a boca! Ninguém fala aqui. Acabou! Acabou a brincadeira!”.

No entanto, um dos terroristas não obedeceu e começou a caminhar em direção aos policiais. “É algemada! É algemada!”, gritou um policial. Na sequência, outro militar aplica uma rasteira.

