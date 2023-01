Quem é Ana Priscila Azevedo, presa por organizar atos terroristas em Brasília

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira, 11, Ana Priscila Azevedo, acusada de ser uma das organizadoras do atos de terrorismo realizados em Brasília no último domingo, 8.

A prisão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Ana Priscila Azevedo foi detida em Luziânia, no entorno do DF, e levada para a capital federal.

No último domingo, 8, extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e realizaram atos de vandalismo e destruição nos prédios públicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ana Priscila é apontada como uma das organizadoras dos ataques. Pelas redes sociais, a mulher incitou os atos de terrorismo e chegou a sugerir aos bolsonaristas uma “tomada de poder”.

Em imagens que circulam nas redes sociais, Ana Priscila aparece sorrindo na área da rampa de acesso ao Palácio do Planalto junto a outros extremistas, além de ter registros da mulher dentro do prédio durante a invasão. Ela também aparece em vídeos comemorando as invasões e os estragos causados pelos terroristas.

Em live realizada no dia 5 de janeiro, no acampamento montado em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, a mulher fez ameaças sobre o ataque que seria realizado no dia 8. “Nós vamos colapsar o sistema, nós vamos sitiar Brasília, vamos tomar o poder de assalto, o poder que nos pertence”.

Na última quarta-feira, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou lista atualizada com o nome de 670 pessoas que foram presas pelos ataques, incluindo os participantes do acampamento mobilizado em frente ao QG do Exército.

Tags