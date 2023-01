Empresas de ônibus levaram bolsonaristas ao DF por preços muito abaixo da média

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou empresas de ônibus suspeitas de terem financiado viagens de manifestantes para participarem dos atos golpistas na Praça dos Três Poderes no último domingo.

Um relatório produzido pela corporação mostra que empresas de fretamento cobraram valores muito abaixo da média de mercado para levar bolsonaristas de São Paulo rumo a Brasília.

Há diversos registros de alugueis de ônibus inteiros por menos de R$ 1 mil. O trajeto é de quase mil quilômetros e dura cerca de 12 horas. A PRF estima o preço normal de uma viagem fretada de São Paulo ao Distrito Federal gire em torno de R$ 15 mil.

"Chama a atenção os valores declarados nos dados das notas fiscais nas autorizações de viagens registradas na Agência Nacional de Transportes Terrestres", afirma a corporação.

As informações foram reveladas pelo repórter Bruno Tavares, do Jornal Nacional, da TV Globo. A reportagem do Estadão também teve acesso ao relatório produzido pela superintendência da PRF em São Paulo.

Uma das empresas, a Transmega Transportes e Turismo Eireli, cobrou R$ 250 por ônibus que saíram de São Pedro, Limeira e Piracicaba. Os valores constam nas ordens de serviço obtidas pela Polícia Rodoviária Federal.

A Valetur Transportes Locação e Turismo LTDA ofereceu o menor preço aos manifestantes: R$ 200 para levar 59 passageiros de Guaratinguetá, município localizado no Vale do Paraíba, a 180 quilômetros de São Paulo, mostra a nota obtida pela PRF. Há ainda outras sete companhias que cobraram menos de R$ 1 mil pelo trajeto até Brasília.

COM A PALAVRA, A VALETUR

"Conforme é de conhecimento público, a Valetur é uma empresa de Transportes de turismo e fretamento. Partindo deste princípio, alugamos nossos veículos para todas as finalidades lícitas, no entanto, nem sempre sabemos o real motivo por quais nossos clientes utilizaram o veículo.

Dentro disso, procurados por um cliente (qual por respeito e ética não divulgaremos o nome, pois o mesmo já foi encaminhado para PRF juntamente com a listagem dos passageiros) locamos um veículo para Brasília.

Destarte, a Valetur não faz distinção entre clientes, assim como locamos veículos para a posse do Presidente atual, também locamos veículos para manifestações quais tínhamos conhecimento de cunho pacífico.

Não somos responsáveis pelas atitudes dos passageiros, tampouco, alugamos sem contra prestação. Temos nota fiscal no valor da locação, sendo ela de R$ 21.000,00.

Ressaltamos que: jamais locamos um veículo por R$ 200,00. Dentro disso, os mesmos não foram financiados por ninguém a não ser por eles mesmos, já que fizeram diversos pagamentos de forma independente para totalizar o valor da viagem.

Prosseguindo, não tínhamos conhecimento do ocorrido.

Não nos envolvemos em disputas políticas.

Neste contexto, nosso veículo foi detido pela polícia federal, qual solicitou a ANTT (contendo o nome dos passageiros) e depois de todos os esclarecimentos prestados, o veículo liberado, provando dessa forma que, nosso envolvimento foi tão somente a locação de um veículo para uma viagem.

No mais, repudiamos qualquer ato violento ou praticado contra democracia.

Só fizemos nosso trabalho, não somos culpados!"

COM A PALAVRA, A TRANSMEGA

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com as demais empresas citadas no relatório da PRF, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.

