Bolsonaristas detidos reclamam de comida e condições de ginásio da PF

Após a invasão e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da sede do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrido no domingo, 8, os bolsonaristas que participaram dos ataques foram detidos e levados a um ginásio da Polícia Federal, em Brasília.

Mesmo tidos como presos, os golpistas não tiveram seus celulares confiscados e fizeram diversos vídeos reclamando das condições do local e do tratamento dos policias. Os vídeos vêm repercutindo nas redes sociais.

Ao receberem as refeições, já durante a noite, os bolsonaristas também reclamaram da comida servida. O vídeo de um homem, não identificado, alegando que as pessoas estão deixando de comer a refeição, pois ela seria "horrível" vem circulando pela Internet. Os golpistas foram encaminhados à sede da Academia Nacional de Polícia (ANP).





Um homem, não identificado, gravou um vídeo reclamando da comida que lhe foi servida no ginásio da PF, onde foi detido por participar dos atos terroristas em Brasília.

Ele diz que as pessoas estão deixando de comer a refeição, pois ela seria "horrível".



Bolsonaristas detidos após invasão e destruição da sede dos Três Poderes, em Brasília, reclamam de condições do ginásio da Polícia Federal.



