Ataques golpistas em Brasília viram piada em talk show nos Estados Unidos

As cenas de violência e vandalismo que marcaram Brasília no último domingo, 8, viraram piada em um talk show norte-americano. O apresentador e comediante Stephen Colbert fez uma retrospectiva do caso e comparou as cenas com o que foi visto nos Estados Unidos na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021.

"O Brasil acabou de ter uma eleição presidencial e o perdedor foi o político de extrema direita Jair Bolsonaro. Bolsonaro alega que ele perdeu por causa de fraude nos votos. Se isso soa familiar, isso também soará: ontem (domingo), apoiadores do Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional do Brasil e o escritório presidencial. Não! Não! Eu não posso assistir esse filme novamente!", disse.

Colbert continua o discurso até chegar na comparação com o Capitólio. "Os invasores foram eventualmente presos, mas foi um péssimo dia para a democracia no Brasil. Especialistas dizem que o 8 de janeiro é o 6 de janeiro do Brasil", afirma.

Bolsonaristas radicais marcharam neste domingo, 8, à tarde pela Esplanada dos Ministérios, invadiram a sede dos três Poderes da República e deixaram um rastro de destruição pelos principais edifícios de Brasília. Sem atuação ostensiva da Polícia Militar, vândalos pediram intervenção militar e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, em reação, decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

