Lula diz que Anderson Torres tem fama de ser conivente com manifestações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite deste domingo, 8, que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres "tem fama de ser conivente com manifestações", em seu primeiro pronunciamento oficial após a invasão da sede dos Três Poderes por grupos radicais bolsonaristas. Lula determinou intervenção federal no Distrito Federal.

Pouco antes, o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou a exoneração de Torres, que era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), após os atos que depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Todo mundo sabe a fama do secretário de Segurança dele de ser conivente com as manifestações, então a intervenção vai cuidar disso", disse, em referência ao governador do DF.

Em dezembro do ano passado, no dia da diplomação do presidente Lula, a atuação de Torres à frente do ministério foi criticada diante dos atos bolsonaristas, que depredaram a cidade e colocaram fogo em carros e ônibus sem serem punidos.

