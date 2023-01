Kátia Schweickardt é nova secretária de Educação Básica do MEC, cargo que foi cotado para Izolda

Camilo Santana (PT) anunciou os nomes do secretariado do Ministério da Educação, na tarde desta sexta-feira, 6.

Kátia Schweickardt, ex-secretária municipal de Educação de Manaus, comandará a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. O anuncio foi feito por Camilo Santana (PT), ministro da Educação, em coletiva de imprensa na sede do ministério, na tarde desta sexta-feira, 6. A ex-governadora Izolda Cela (sem partido) chegou a ser cotada para o cargo, mas acabou fincando com a secretaria executiva da pasta.

Segundo Camilo Santana (PT), Kátia irá "fortalecer a educação básica no Brasil". Schweickardt é professora, doutora em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e é associada da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Kátia atuará na Educação Básica nacional, agindo na criação e regulação de políticas públicas para a educação infantil, fundamental e ensino médio.

Além de Kátia, Camilo Santana, anunciou o restante dos secretários e presidentes de autarquias do MEC. Professores de universidades federais, ex-secretários de educação e referências na área ficarão no comando das pastas.

Izolda Cela já havia sido nomeada para a secretaria executiva e Fernanda Pacobahyba para presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



