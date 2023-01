Ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle se muda para a Noruega

A advogada Ana Cristina Valle, ex-esposa do presidente Jair Bolsonaro (PL), está morando na Noruega e trabalhando como auxiliar em uma creche na cidade de Halden. Valle embarcou para a Europa três dias antes do segundo turno da eleição presidencial de 2022, que terminou com a vitória de Lula (PT). Ela não retornou ao Brasil desde então.

A mulher é mãe do filho “04” de Bolsonaro, Jair Renan, e disputou a eleição para deputada distrital na capital federal. No entanto, não conseguiu se eleger. As informações acerca da viagem são da jornalista Juliana Dal Piva, do Uol.

Em dezembro, ela chegou a gravar vídeos alegando estar de férias, mas, nesta semana, publicou um vídeo, em meio a uma nevasca, afirmando que a vida por lá também "não é fácil" e não é só "glamour".

A advogada é investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no âmbito de inquérito que apura esquema de desvio de dinheiro (rachadinha) no gabinete do vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do presidente que também é investigado. A ex-mulher do presidente também é alvo da Polícia Federal pela compra de uma mansão, de custo milionário, em Brasília. Ela teria usado um laranja para a aquisição do imóvel.



