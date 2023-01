Lula alerta ministros: "Quem fizer errado será convidado a deixar o governo"

A fala foi realizada na abertura da primeira reunião ministerial, que ocorre na manhã desta sexta-feira, 6, no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 6, que ministros que se envolverem em alguma ação ilícita serão demitidos do governo e investigados pela Justiça. A declaração acontece no momento em que a nova ministra do Turismo, Daniela Carneiro (UB), é acusada de ter relação com miliciano condenado por homicídio, no Rio.

"Todo mundo sabe da nossa responsabilidade, todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer a coisa correta, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito, a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo. E se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça", disse o petista.

A fala foi realizada na abertura da primeira reunião ministerial, que ocorre na manhã desta sexta-feira, 6, no Palácio do Planalto. De acordo com integrantes do primeiro escalão, o objetivo do encontro é alinhar as ações do governo e deixar claro que anúncios devem ter aval do Planalto.

