Eduardo Bolsonaro e MBL criticam governo Lula por ligação entre ministra e milícia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para repercutir as revelações de ligação entre a milícia e a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uso da suposta relação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com milicianos para criticar o adversário tanto durante o governo do ex-mandatário como na campanha eleitoral.

"É CPX pra um lado, milícia para outro, a quadrilha não brinca em serviço", publicou Eduardo no Twitter.'. Agora olha a ministra do turismo nomeada pelo Dilmo toda enrolada com milicianos!!! Freixo, que é do RJ, expert em milícias diz não saber de nada. MJ Flávio Dino fala que político tem foto com todo mundo. Mas não é uma mera foto. 3 dias e já temos a 1ª crise da quadrilha", escreveu na postagem.

O parlamentar também publicou no Instagram afirmando que o pai, Jair Bolsonaro (PL), foi acusado injustamente pela esquerda de elo com a milícia. O MBL (Movimento Brasil Livre) também fez críticas nas redes sociais.

"Pra quem disse que não tinha frente ampla no governo Lula, tem ministra ligada à milícia e ministro que recebe orçamento secreto. Parabéns", escreveu o movimento. O MBL completou em outra postagem: "GRAVE: Parece que a Ministra de Lula ligada à milícia não 'chocou' certos perfis".

Uma reportagem da folha de S. Paulo revelou que a ministra do Turismo do atual governo é acusada de manter elo político com chefes de milícias em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. O material afirma que o grupo político de Daniela e do marido mantém há ao menos quatro anos vínculos com a família do ex-PM Juracy Alves Prudêncio, o Jura, condenado e preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense.





