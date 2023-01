Marina Silva é hostilizada em restaurante em Brasília e clientes defendem ministra

A mulher foi expulsa do estabelecimento por funcionários do restaurante, enquanto clientes aplaudiam a ambientalista e comemoravam retirada da agressora

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi hostilizada verbalmente nesta segunda-feira, 2, por uma mulher no restaurante Greens, localizado na Asa Norte, em Brasília. A mulher foi expulsa do estabelecimento por funcionários do restaurante, enquanto clientes aplaudiam a ambientalista e comemoravam retirada da agressora.

Em agradecimento, Marina acenou aos presentes no local e fez um gesto de coração com as mãos. Alguns dos presentes foram abraçar a ministra.

Relatos compartilhados nas redes sociais afirma que o ataque ocorreu quando a ministra e outras dezenas de pessoas se serviam no self-service de um restaurante. A mulher, ao reconhecer a ministra, passou a ofender Marina e perguntou se ela não tinha “vergonha de trabalhar para um ladrão”, ao se referir a Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao perceber os ataques, os clientes que estavam ao redor das duas passaram a defender Marina aos gritos de “respeita a Marina, respeita o Lula”, “maravilhosa”, “viva, Marina”, “viva a democracia, viva o amor”. Após seguir com os ataques, a mulher foi retirada do local por dois funcionários. A ação que foi aplaudida pelos presentes.

Veja vídeo:



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi hostilizada verbalmente nesta segunda-feira, 2, por uma mulher no restaurante Greens, em Brasília. A agressora foi expulsa do estabelecimento por funcionários do restaurante, enquanto clientes aplaudiam a ambientalista. pic.twitter.com/s3IQSk6y0r — Jogo Político (@jogopolitico) January 3, 2023





Tags