Filho de Lula diz ter sido "massacrado" e se orgulha de ter "dado a volta por cima"

O filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, avaliou como “muito satisfatório” ver o petista retornar ao Palácio do Planalto pela terceira vez. Ele afirmou ter sido “massacrado” durante o período da Operação Lava Jato e se orgulha de ter “dado a volta por cima”.

“Vi as injustiças que foram feitas com meu pai e minha família, ele batalhou para lutar e deu a volta por cima. A gente só consegue tirar coisa boa dele. Ele sempre falou que ia dar a volta por cima. E foi a concretização disso”, falou Luís Cláudio, em entrevista à jornalista Bela Megale, do jornal O Globo. “Ontem foi um descarrego para toda família”, completou.

O diretor de futebol do Parintins Futebol Clube, do Amazonas, participou de coquetel realizado no Itamaraty na noite de domingo, 1º, dia da posse do pai. Na Lava Jato, o filho do atual presidente chegou a ser investigado, mas o procedimento foi arquivado por falta de provas.

“Eu perdi emprego, fui massacrado, mas dei a volta pro cima. Agora, meu pai é presidente, mas nada vai mudar. Continuarei trabalhando e seguindo com a minha vida”, declarou Cláudio.

