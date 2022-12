Com ator interpretando Lula, Rolls-Royce presidencial será usado em ensaio para posse do petista

Teste ocorrerá apesar de a equipe de segurança do presidente eleito ainda debater se ele desfilará no automóvel ou em um carro blindado

O Rolls-Royce em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá desfilar no dia da posse será usado nesta sexta-feira, 30, para um "ensaio" na Esplanada dos Ministérios. O teste ocorrerá apesar de a equipe do petista ainda debater se ele deverá desfilar no automóvel cerimonial ou em um carro blindado.

O ensaio para a posse do presidente eleito está previsto para a tarde desta sexta-feira e pode durar até cinco horas. O automóvel deverá ser escoltado por batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das Polícias Militar e Civil do Distrito Federal.

No teste, um ator irá encenar o papel de Lula. No dia 1º, a posse contará com apresentações artísticas de diversos artistas. Nos últimos dias, pelo menos três grandes tendas foram montadas no local, já que o prognóstico do tempo é de chuva.

O Rolls-Royce cerimonial, historicamente utilizado nos desfiles de posse de presidentes, chegou na manhã desta sexta-feira à Esplanada dos Ministérios em Brasília. Apesar de a futura primeira-dama, Janja, ter levantado suspeitas sobre possíveis avarias no banco traseiro do automóvel, a equipe do presidente atestou que ele se encontra intacto e boas condições de uso.

