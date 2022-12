Tebet aceita convite de Lula para o Ministério do Planejamento, diz jornalista

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) aceitou o convite do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministra do Planejamento. A decisão ocorre após tratativas conturbadas entre o governo eleito e a emedebista, que já foi cotada em pastas como Desenvolvimento Social e Meio Ambiente. A informação foi divulgada pela jornalista Miriam Leitão.

Força importante que se somou à campanha de Lula no segundo turno da eleição presidencial, Tebet enfrentava dificuldades durante as negociações para chefiar algum ministério. Opositores de Lula afirmaram que a senadora estaria escanteada, após anúncio de ministros em que ela não apareceu.

Sobre os órgãos que devem ficar sob o guarda-chuva do Planejamento, a expectativa é de que o acordo envolva o controle do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), além de institutos, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em dado momento das tratativas, Tebet foi dada como certa no comando da pasta do Meio Ambiente, mas divergências com outras alas de apoiadores de Lula, como a da deputada e ex-ministra Marina Silva (Rede-SP), emperraram um eventual acordo. Atualmente, Marina é uma das postulantes ao cargo de ministra do Meio Ambiente no próximo governo.









