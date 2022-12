Izolda agradece a Camilo e Lula por cargo no MEC: "Aceitei com muita honra"

A gestora iria comandar a secretaria de Educação Básica (SEB), porém, teve o cargo modificado após diálogos com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A governadora Izolda Cela (sem partido) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 27, para agradecer pela indicação ao cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC). A gestora iria comandar a secretaria de Educação Básica (SEB), porém, teve o cargo modificado após diálogos com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), articulados pelo titular da pasta, Camilo Santana (PT).

"Informo que aceitei, com muita honra, o convite do ministro Camilo Santana para ser secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC). Trabalharemos com empenho e compromisso para a melhoria da educação do Brasil. Conhecimento da realidade, prioridades e metas claras são bússola para o serviço. Agradeço ao ministro Camilo e ao presidente Lula pela confiança", escreveu Izolda, nas redes sociais.

Informo que aceitei, com muita honra, o convite do ministro Camilo Santana para ser secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC). Trabalharemos com empenho e compromisso para a melhoria da educação do Brasil.

A decisão final foi tomada após diálogos, nesta terça, em Brasília, com o futuro ministro da Fazenda Fernando Haddad. O anúncio foi dado por Camilo, também em publicação nas redes. "Trabalharemos juntos para recuperarmos o tempo perdido, sobretudo na educação básica. Com muito diálogo com estados e municípios, e a retomada dos investimentos, tenho convicção de que faremos a educação brasileira voltar a crescer", afirmou o petista.





