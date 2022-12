Filho de brasileiros eleito nos EUA admite que mentiu no currículo

O deputado eleito nos Estados Unidos George Santos, estadunidense e filho de brasileiros, admitiu que mentiu durante a campanha eleitoral em declarações feitas sobre o currículo profissional e a experiência acadêmica.

O congressista do Partido Republicano foi eleito em novembro pelo distrito de Long Island, em Nova York, com a promessa de lutar pelo “sonho americano”. Porém, as dúvidas sobre as afirmações sobre a vida pessoal feitas por Santos se intensificaram após uma reportagem publicada pelo The New York Times investigar as falas do deputado.

Em entrevista ao veículo New York Post, Santos falou sobre as acusações e confessou que mentiu em falas específicas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma das declarações, ele afirmou que fez ensino superior no Baruch College, em 2010. Posteriormente, o deputado eleito confessou que nunca se formou em nenhuma instituição e, sobre a mentira, disse que “as pessoas fazem coisas estúpidas na vida”.

Além do currículo acadêmico, Santos disse que trabalhou como financista nos bancos Goldman Sachs e Citigroup, porém admitiu que “nunca trabalhou diretamente” para os grupos e analisou ter feito um “mau uso das palavras”. As empresas mencionadas também não localizaram o nome dele em nenhum registro de funcionários anteriores.

O deputado eleito também revelou dirigir uma instituição de proteção aos animais, chamada Friends of Pets United. No entanto, a Receita Federal dos EUA não encontrou registros da ONG.

Uma das principais acusações feitas contra o deputado é de que ele teria cometido um crime enquanto morava em Niterói (RJ). Em 2008, George Santos - que tinha 19 anos de idade na época - teria roubado um talão de cheques de um dos pacientes de sua mãe, que era enfermeira.

Ele teria feito compras com o talão de cheques e, após confessar o crime, foi liberado pela Justiça.

Quando questionado na entrevista sobre o acontecido, Santos negou completamente a veracidade das acusações. “Eu não sou um criminoso nem aqui ou no Brasil ou em qualquer jurisdição do mundo. Absolutamente, não. Isso não aconteceu”.

Sobre as mentiras declaradas durante a campanha, o congressista republicano afirmou que não é um criminoso e que as controvérsias não o impediriam de ter um sucesso legislativo. “Meus pecados são embelezar o meu currículo. Eu sinto muito”.

Integrantes do Partido Democrata pedem pela renúncia do deputado eleito antes mesmo que ele assuma o cargo no ano que vem.

Santos foi eleito para a Câmara dos Representantes dos EUA após derrotar o candidato democrata Robert Zimmerman.

Sobre o assunto Congresso dos Estados Unidos evita paralisação do governo federal

Comissão do Congresso dos EUA pede indiciamento de Trump

Tags