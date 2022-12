Canal bolsonarista que cobria "cercadinho" não publica há 2 meses e está à venda, diz jornal

O canal Foco do Brasil, influente no campo bolsonarista com 2,92 milhões de inscritos no YouTube, está sem publicar vídeos há mais de dois meses e já teria sido colocado à venda. O canal ganhou projeção por transmissões feitas no chamado “cercadinho”, espaço próximo ao Palácio da Alvorada e no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) interagia com apoiadores e em outras áreas às quais a imprensa não tinha acesso.

As publicações cessaram dias antes da derrota eleitoral de Bolsonaro, em 30 de outubro deste ano, e o vídeo mais recente divulgado é do último dia 18 de outubro. O Foco teve a sua receita interrompida no mesmo mês, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que decidiu pela suspensão da monetização do canal e de outros canais bolsonaristas.

A Corte eleitoral julgou que eles eram mantidos por pessoas jurídicas e o impulsionamento de conteúdos políticos-eleitorais por essas empresas, portanto, estava proibido até o fim do segundo turno eleitoral.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o canal foi colocado à venda e demitiu o apresentador Cleiton Basso, principal nome em sua grade. À Folha, Basso declarou que, embora não possa comentar pelo canal, a direção teria decidido parar de publicar conteúdos após a decisão do TSE, para evitar penalizações.

O Foco do Brasil figura ainda entre os alvos de uma investigação que apura atos antidemocráticos no País, instaurada após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2020. O cercadinho de Bolsonaro no Alvorada, onde o canal fazia parte de suas transmissões, foi desmontado neste mês de dezembro, há algumas semanas antes da saída de Bolsonaro do local.

