Reitor da UFC diz que ida de Camilo para o MEC dá "tranquilidade" ao setor universitário

Escolhido reitor pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), Cândido Albuquerque disse ainda que, no contexto do governo Lula, Camilo também seria sua preferência para comandar a pasta da Educação

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, comentou nesta segunda-feira, 26, a indicação do senador eleito Camilo Santana (PT) para o Ministério da Educação (MEC) e disse que a escolha do petista para comandar a pasta é um indicativo de "tranquilidade" para o setor universitário.

Escolhido reitor pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é aliado, Cândido afirmou que a alternância de poder é prática republicana e projetou não haver grandes mudanças em função da troca de governo.

“Não acho que mude nada e, principalmente, no caso do MEC, que foi indicado o Camilo. Convivo com o Camilo desde que assumi como reitor; uma relação muito boa e absolutamente respeitosa. A indicação do Camilo foi uma tranquilidade para todo o setor universitário, pela sua competência e qualidade como administrador”, disse em em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Rachel Gomes, da rádio O POVO CBN.

O reitor da UFC disse ainda estar “muito feliz” pela escolha do ex-governador cearense para o MEC e reforçou que a Educação estará em boas mãos a partir de 2023.

“Na hipótese do governo Lula, se você me pedisse para indicar alguém para ser ministro, eu indicaria o Camilo. Acho que estamos em boas mãos. A Izolda que conhece bem a educação vai para a Educação Básica. Vejo isso com muita tranquilidade. Zero problema”, comentou.

Por fim, Albuquerque desejou boa sorte ao próximo gestor do MEC e disse que vai torcer para que Camilo faça uma boa administração. “Ninguém pode apostar naquilo que é negativo para o Brasil. Esse não é o caminho”, concluiu.



