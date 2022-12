Moraes manda PF prender Oswaldo Eustáquio e influencer bolsonarista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou a Polícia Federal prender o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio e o influencer Bismark Fugazza, dono do canal Hipócritas no YouTube. No entanto, a corporação ainda não localizou os bolsonaristas.

A determinação foi revelada pelo jorna Folha de São Paulo, nesta segunda-feira 26. Eustáquio e Fugazza têm participado de manifestações pró-Bolsonaro e contra a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 2020, Eustáquio chegou a ser preso três vezes por determinação de Moraes nos autos no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleira eletrônica. O mandado de prisão desta segunda deve-se ao descumprimento das condições impostas pelo magistrado para sua liberdade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No caso de Fugazza, segundo a Folha, a prisão seria pelas recentes manifestações a favor de atos golpistas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que protestam contra a vitória de Lula (PT).

Eustáquio divulgou um vídeo na última semana alegando que havia protocolado uma denúncia contra Alexandre de Moraes na Corte Interamericana dos Direitos Humanos (IDH). O blogueiro defendeu que o ministro estaria usando a máquina do Estado em benefício próprio. No vídeo, ele aparece em um avião e diz que está indo "cumprir a missão mais importante de sua vida".

Tags