Bolsonarista que planejou atentado tem prisão preventiva decretada

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) converteu a prisão em flagrante do empresário George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, em preventiva neste domingo, 25. O acusado foi preso no último sábado, 24, depois de deixar um explosivo na Estrada Parque Aeroporto, próximo do Aeroporto Internacional de Brasília.

Dessa forma, George Washington pode ficar preso por tempo indeterminado. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o empresário confessou que pretendia explodir o artefato. Natural do Pará, veio para a capital federal de atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em depoimento, disse que o plano era “dar início ao caos” que levaria à “decretação do estado de sítio no país”. Segundo George, a ideia era instalar explosivos em pelo menos dois locais do Distrito Federal. Uma bomba seria implantada em postes próximos a uma subestação de energia em Taguatinga, região administrativa do DF. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmadas posteriormente.

O homem tem conexões com outros bolsonaristas que acampam em frente ao Quartel General do Exército com apelos golpistas contra a eleição de Lula. Um arsenal com duas espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, além de centenas de munições e cinco emulsões explosivas foi apreendido em um apartamento alugado por ele no Sudoeste, bairro de Brasília.

