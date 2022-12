Bolsonaro dá medalha de saúde à vice-PGR que pediu arquivamento de denúncias da CPI da Covid

O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu a Medalha do Mérito Oswaldo Cruz, uma das principais atribuídas à saúde brasileira, a 66 nomes neste final de mandato. Uma das homenageadas é a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, contemplada com a honraria criada para personalidades que deram contribuições à saúde pública.

A honraria consta no Diário Oficial da União do último dia 20 e foi concedida por Bolsonaro, com assinatura também do atual chefe do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga.

No último mês, a vice-PGR pediu o arquivamento de investigação aberta contra Bolsonaro, seus filhos e aliados por supostamente incitar a população a desrespeitar as medidas de combate à pandemia de Covid. Em julho deste ano, ela já havia pedido ao tribunal que fossem arquivadas cinco outras apurações que pesavam contra o ex-capitão pela sua atuação desastrosa na pandemia de Covid-19 no Brasil.

A investigação da CPI da Covid atribuiu ao presidente a responsabilidade por um "cenário de disseminação de comunicações enganosas que levaram as pessoas a adotarem comportamentos inadequados para o combate à pandemia".

Também receberam a medalha os chefes das três Forças Armadas brasileiras, Almir Garnier (Marinha), Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Carlos Almeida Baptista Junior (Aeronáutica), além de Bruno Bianco, atual advogado-geral da União (AGU), Victor Godoy, do MEC; Cristiane Britto, sucessora de Damares Alves no Ministério da Mulher; e o general Paulo Sérgio Nogueira.

