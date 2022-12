Políticos cearenses repercutem indicação de Camilo Santana para comandar o MEC

O futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 22, o ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana (PT), como o ministro da Educação, a partir de 1º de janeiro. Políticos cearenses usaram as redes socias para prestar homenagens ao petista.



Deputado estadual Evandro Leitão - presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

Desejo todo o sucesso ao meu amigo, ex-governador e senador eleito, Camilo Santana, à frente do Ministério da Educação. Camilo é um grande líder, competente e compromissado com o povo. pic.twitter.com/MvrFIOam2b

Deputado federal José Guimarães (PT)

AGORA É OFICIAL! @CamiloSantanaCE será o ministro da Educação de @LulaOficial! Modelo de sucesso do Ceará vai chegar a todo o Brasil. Um país forte se constrói com educação de qualidade. Camilo entende do assunto e vai ajudar a construir uma nação soberana. pic.twitter.com/gMwxXlLBwj