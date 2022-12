Margareth Menezes comandará a Cultura; Anielle fica com Igualdade Racial

O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 22, que a cantora Margareth Menezes assumirá o comando do Ministério da Cultura em sua terceira gestão. Em 13 de dezembro, Margareth confirmou que havia sido convidada para integrar o novo governo e que havia aceitado. "O presidente me disse que quer fazer Ministério da Cultura forte", afirmou a futura ministra na ocasião. No mesmo dia, Lula anunciou a escolha pelas redes sociais.

"Vai ter muito trabalho", disse Lula ao cumprimentar sua futura ministra. O anúncio aconteceu em evento no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição em Brasília.

A escolha, que foi defendida pela futura primeira-dama, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, é uma reedição da estratégia adotada no primeiro governo Lula, quando o petista nomeou o cantor Gilberto Gil para a pasta. A ideia é aproximar o Ministério da classe artística.

Igualdade Racial

Além disso, a educadora Anielle Franco, irmã da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada a tiros em março de 2018, será ministra da Igualdade Racial. Lula se emocionou ao fazer o anúncio do nome escolhido para integrar sua equipe a partir de janeiro de 2023.

O presidente eleito ainda confirmou a indicação de Cida Gonçalves como futura ministra da Mulher.

