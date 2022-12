Comandante da FAB recua e desiste de sair do cargo antes da posse de Lula

Carlos de Almeida Baptista Junior, comandante da Força Aérea Brasileira (FAB), decidiu apenas sair do cargo no dia 2 de janeiro de 2023, em oposição à promessa de deixar sua posição no dia 23 de dezembro, antes da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A escolha de sair do cargo antes da posse foi vista pela equipe de Lula como um movimento de insubordinação, como se o comandante se recusasse a prestar continência a Lula. Por conta da tradição de seu cargo, Baptista deve participar das cerimônias de passagem de cargo.

Segundo oficiais-generais, porém, Baptista e outros dois militares, Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Almir Garnier (Marinha), queriam facilitar o trabalho do governo de transição, abrindo espaço para a escolha célere dos substitutos dos comandantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os três decidiram fazer o movimento de deixar o cargo após uma reunião no Palácio da Alvorada com o atual presidente e candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).

Lula tentava escapar de uma crise militar por conta da antiga decisão de Baptista. Antes, ele e mais dois comandantes da Força Aérea iriam deixar o cargo antes do fim do ano, o que fez o petista escolher um novo Ministro da Defesa em menos tempo.

José Múcio Monteiro foi escolhido para ser o novo ministro da Defesa. Ele já havia sido ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Sobre o assunto Congresso derruba veto à lei que proíbe arquitetura hostil

Congresso Nacional aprova novas regras para orçamento secreto

Lula se encontra nesta sexta-feira com os próximos comandantes das Forças Armadas

Supremo deve liberar emendas de relator, mas pedirá mais transparência

PEC da Transição será votada na terça-feira, diz presidente da Câmara

Fecomércio critica criação de Taxa do Lixo e pede que vereadores barrem aprovação

TSE abre ação para apurar atos contra sistema eleitoral

Tags