Câmara aprova Lei Orgânica das polícias militares e dos bombeiros; veja o que muda

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 13, o projeto que cria a Lei Orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, estabelecendo normas sobre as categorias.

O texto havia sido enviado em 2001 e voltou a tramitar com urgência no ano passado. Os parlamentares retiraram da proposta alguns pontos considerados polêmicos, como a maior autonomia aos policiais para tomarem decisões sem o aval dos governadores.

Deputados aliados do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) também indicaram a criação de uma hierarquia de generais, com tenentes-generais, major-generais e brigadeiros-gerais. O trecho também foi retirado da proposta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra questão debatida no plenário está relacionada à autorização dos policiais em atividade a comparecerem armados a eventos políticos. O trecho teve inclusão aprovada, com a proibição mantida apenas em casos em que o PM esteja no horário de trabalho, por cinco votos a favor. Ao mesmo tempo, foi mantida a proibição de participarem de manifestações coletivas de caráter político-partidário ou reivindicatório, o que representara motim.



A proposta foi aprovada em consenso, com votos favoráveis de partidos que, inicialmente, eram contrários ao projeto, como PT, Psol e PCdoB.

Parte dos deputados afirmou que o projeto garante segurança jurídica aos policiais e bombeiros militares. O texto, agora, seguirá para o Senado Federal.

Sobre o assunto Câmara aprova PL que trata de normas gerais para policias militares

Câmara prorroga prazo de prestação de contas de repasses da cultura

Câmara conclui votação de proposta que conceitua prática de telessaúde

PEC da Transição ainda precisa ser negociada na Câmara, diz relator

Tags