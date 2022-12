Lula instruiu a restabelecer relações com a Venezuela, diz Mauro Vieira

O futuro chanceler, o embaixador Mauro Vieira, disse nesta quarta-feira, 14, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o orientou a restabelecer as relações com a Venezuela a partir do primeiro dia do novo governo. "Vamos enviar primeiro um encarregado de negócios para reabrir a embaixada brasileira em Caracas e pretendemos enviar um embaixador em seguida", afirmou, em entrevista coletiva no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, onde funciona o gabinete de transição.

O embaixador Fernando Igreja, responsável pelo cerimonial da posse presidencial, afirmou que, apesar de o presidente venezuelano Nicolás Maduro ter sido convidado para o evento, há ainda a impossibilidade do governante entrar no País, pois isso dependeria de uma autorização do atual governo, que não mantém relações com o país vizinho.

